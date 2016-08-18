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    Мутко: «Спартак» назначил Карреру, так как клубу нужен результат»

    Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

    «Почему «Спартак» не стал искать российского тренера? Всем отечественным тренерам дается шанс, в том числе и в «народной» команде, как вы говорите. По щелчку тренеры не появляются, ими становятся. Система работает, но стоит вопрос не только в образовании тренера, нужны еще и данные.

    Сейчас не надо болтать, а нужно решать и делать. Я был президентом клуба, и всем, кто был в обойме, дал побыть тренером, но оказалось, что результата нет, а в игровых видах спорта нужен результат. Вы должны понимать, что у руководителя «Спартака», с одной стороны, есть болельщики, с другой, огромные затраты, которые он несет, и ему нужен результат. Если идти на поводу у людей, которые любят поболтать, то можно раз или два попробовать, но потом люди, которые болеют за клуб, спросят: а где же результат?» – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2016 14:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 18 августа 2016, 18:27

      Вот дебил-он назначил потому как с Бердыевом не договорился!

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 18 августа 2016, 17:32

      Ну посмотрим на результат

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 17:23

      У команды Спартак есть своя голова и не одна и они сами решат вопрос с
      главным тренером без консультаций такого "специалиста" Мудко. Вот как
      бы по щелчку убрать Мудко из футбола, чтобы он не лез в дела команд.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 18 августа 2016, 17:13

      Вот так вот, походя, налепил ярлыки на всех болельщиков Спартака, которые виноваты лишь в том, что не могут равнодушно смотреть на то что творится с командой - "..люди, которые любят поболтать..". Кто мы, а кто Мудко!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 17:09

      У тебя, Мудко ни какого результата нет, ни в спорте . ни в футболе в частности,
      поэтому уходи немедленно, не зли народ, это очень опасно для тебя!

      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 18 августа 2016, 16:15

      Дай побыть президентом Рфс если другим так шанс даешь

      2
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 16:08

      "Я был президентом клуба, и всем, кто был в обойме, дал побыть тренером, но оказалось, что результата нет" - как ушел с поста президента клуба и сразу появился результат у зенита....вот уйдет Мутко из президента РФС и тоже результаты появятся

      3
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 18 августа 2016, 15:52

      К каждой бочке затычка.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 августа 2016, 15:24

      ой олень.... уже и не знает как подлизать Федунку...

      -1
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      Рейтинг: +67

      Артемка 82 18 августа 2016, 15:19

      Я ничего не понял!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Артемка 82 18 августа 2016, 16:25

      И он тоже)))

      -1
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