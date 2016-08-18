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  • Мутко: «Спартак» назначил Карреру, так как клубу нужен результат»

Мутко: «Спартак» назначил Карреру, так как клубу нужен результат»

18 августа 2016, 14:41
16

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

«Почему «Спартак» не стал искать российского тренера? Всем отечественным тренерам дается шанс, в том числе и в «народной» команде, как вы говорите. По щелчку тренеры не появляются, ими становятся. Система работает, но стоит вопрос не только в образовании тренера, нужны еще и данные.

Сейчас не надо болтать, а нужно решать и делать. Я был президентом клуба, и всем, кто был в обойме, дал побыть тренером, но оказалось, что результата нет, а в игровых видах спорта нужен результат. Вы должны понимать, что у руководителя «Спартака», с одной стороны, есть болельщики, с другой, огромные затраты, которые он несет, и ему нужен результат. Если идти на поводу у людей, которые любят поболтать, то можно раз или два попробовать, но потом люди, которые болеют за клуб, спросят: а где же результат?» – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Мутко Виталий
Комментарии (16)
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Andrew01
1471520658
чего??? там вам не тут!!!
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Тraumtanzеr
1471521632
Чо пизданул то?Сам то понял?
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Alessandro_grande
1471522341
Спартак назначил Карреру, потому, что больше не кого, а искать нового тренера нужно время, а клуб не может оставаться без главного тренера, скорей всего его уже зимой не будет (Если он не продемонстрирует идеальный результат, но это мало вероятно, в Спартаке были реально сильные тренеры и на долго не задержались....даже Эмери, как сказал великий русский футболист "ТРЕНИРИШКА").
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Артемка 82
1471522766
Я ничего не понял!
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ivanthebest
1471523094
ой олень.... уже и не знает как подлизать Федунку...
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maior-60
1471524774
К каждой бочке затычка.
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Alessandro_grande
1471525739
"Я был президентом клуба, и всем, кто был в обойме, дал побыть тренером, но оказалось, что результата нет" - как ушел с поста президента клуба и сразу появился результат у зенита....вот уйдет Мутко из президента РФС и тоже результаты появятся
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Hangeldi
1471526153
Дай побыть президентом Рфс если другим так шанс даешь
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vladimir-7
1471529387
У тебя, Мудко ни какого результата нет, ни в спорте . ни в футболе в частности, поэтому уходи немедленно, не зли народ, это очень опасно для тебя!
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vladimir-7
1471530198
У команды Спартак есть своя голова и не одна и они сами решат вопрос с главным тренером без консультаций такого "специалиста" Мудко. Вот как бы по щелчку убрать Мудко из футбола, чтобы он не лез в дела команд.
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