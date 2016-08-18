Мутко: «Спартак» назначил Карреру, так как клубу нужен результат»

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

«Почему «Спартак» не стал искать российского тренера? Всем отечественным тренерам дается шанс, в том числе и в «народной» команде, как вы говорите. По щелчку тренеры не появляются, ими становятся. Система работает, но стоит вопрос не только в образовании тренера, нужны еще и данные.

Сейчас не надо болтать, а нужно решать и делать. Я был президентом клуба, и всем, кто был в обойме, дал побыть тренером, но оказалось, что результата нет, а в игровых видах спорта нужен результат. Вы должны понимать, что у руководителя «Спартака», с одной стороны, есть болельщики, с другой, огромные затраты, которые он несет, и ему нужен результат. Если идти на поводу у людей, которые любят поболтать, то можно раз или два попробовать, но потом люди, которые болеют за клуб, спросят: а где же результат?» – сказал Мутко.