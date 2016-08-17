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    Мутко: «Не устраивайте шоу из переговоров Бердыева со «Спартаком». Надо быть поспокойнее»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию вокруг переговоров «Спартака» с бывшим наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым.

    «Хочется, чтобы «Ростов» быстрее определился с тренером, потому что я читаю сегодня, что Бердыев не договорился со «Спартаком». Я бы попросил всех поспокойнее относиться к этому. Даже если клуб и тренер не договорятся, то не надо делать из этого шоу.

    Ну успокойтесь, не договорились и не договорились, значит, надо идти дальше. Это две стороны, и у каждой свое видение. «Спартак» – большой клуб, и я понимаю неудовлетворенных болельщиков. Нет результатов, но в целом надо быть немного спокойнее», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    17.08.2016 10:54
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2016, 16:11

      Дайте денег Ростову и верните Бердыева, пусть закончит начатое дело со своей командой)))

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Зенит оле оле ола 17 августа 2016, 18:21

      интересное мнение))) может у них нет трубы?)

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 17 августа 2016, 15:30

      Заткнулся бы ты, нравоучитель. Наберись лучше мужества и уйди в отставку. Глядишь хоть каплю уважения заслужишь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 17 августа 2016, 15:21

      "Даже если клуб и тренер не договорятся, то не надо делать из этого шоу. Шоу буду делать я! Шоу маст гоу он"- вдруг запел Мудко.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 17 августа 2016, 14:58

      За Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 17 августа 2016, 14:46

      Господа братья по разуму, подскажите, вообще за какую команду болеет Мутко?

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Дон Посей 17 августа 2016, 15:10

      За бомжей!

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Дон Посей 17 августа 2016, 15:29

      зА все денежные клубы.С нищих чё взять?

      3
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      Рейтинг: +76

      takca > Дон Посей 17 августа 2016, 15:43

      москвач это приезжий из Твери который сняв квартиру в столице пытается себя позиционировать жителем Москвы.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > takca 17 августа 2016, 18:59

      Да для нас,всё что выше Воронежа-всё Москва)))

      -1
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      Рейтинг: +508

      triton004 17 августа 2016, 14:44

      На хрена ему сдался Спартак,у него сейчас более интересная работа (т.с скрытый главный тренер),дома Ростов натянет Аякс,и всё Лига Чемпионов,так что удачи Ростову.

      4
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      Рейтинг: +13

      Crazy74 17 августа 2016, 13:50

      Если так дело пойдет то футбол в россии станет реалити шоу, типа дома два, только будет называться ПОЛЕ. ПОЛЕ ДВА.лобковое место для обсуждения игры-скамейка запасных.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 августа 2016, 13:42

      Мудко свинья

      5
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин 17 августа 2016, 13:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я даже рад этому.Вчерашний ростов жалкое зрелище.

      -16
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 > Мамай Кокорин 17 августа 2016, 13:20

      Жалкое зрелище это как Спартак отгребает 3 года в лиге Европы от клубов которых никто и не знает, а о таких достижениях как у Ростова Спартак уже лет 10 мечтает!

      8
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Мамай Кокорин 17 августа 2016, 13:21

      И я рад, что не перейдёт в Спартак КББ! Останется в Ростове и будет клуб с берегов Дона дальше всех удивлять:И Спартак ваш, и Зенит (еле отскочил, и то 11 на 11 просрал бы.... спасибо Миллеру и судье)и ЦСКА...

      6
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      Рейтинг: +96

      P_D > RotBerg 17 августа 2016, 14:22

      посмотри внимательно кто на ногу наступил. на 2 красные бомжи на играли .москаль ни одной не дал. а пенальти почему всхожой ситуации не дал. так что не надо оправдывать продажность маскаля.

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      Рейтинг: +58

      Kelll 17 августа 2016, 12:59

      Фу успокоил а мы тут прям все на гавно из-за нервов изошли.

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