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    Кириченко: «В перерыве с игроками разговаривал Бердыев. Это его команда»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко признался, что готовил команду к первому матчу заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» вместе с Курбаном Бердыевым.

    «Я всего лишь исполняющий обязанности. Курбан Бекиевич – консультант. Конечно, нужно понимать, что мы готовили команду вместе. И в том числе в перерыве он разговаривал с игроками. Это ведь команда Бердыева, вы все понимаете.

    Я человек не такой эмоциональный, но обстановка на стадионе сумасшедшая, великолепная акустика. Играть было приятно, в такой обстановке редко удается играть в России», – отметил Кириченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2016 00:21
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