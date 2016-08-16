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    Лига чемпионов. «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Аяксом»

    В поединке заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ростов» разошелся миром с «Аяксом». Встреча, которая состоялась сегодня на «Амстердам-Арене», завершилась вничью – 1:1. На гол полузащитника российской команды Кристиана Нобоа хозяева ответили забытым мячом в исполнении Дэви Клаассена.

    Стоит отметить, что ответный матч между командами пройдет 23 августа в Ростове-на-Дону.

    Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд, первый матч

    Аякс (Голландия) – Ростов (Россия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 13; 1:1 – Клаассен, 38 (с пенальти).

    Ростов: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Ерохин (Эзатолахи, 67), Нобоа, Бухаров (Азмун, 57), Полоз (Байрамян, 87).

    Аякс: Силлессен, Велтман, Дейкс, Санчес, Ридевальд, Базур, Эль-Гази, Траоре (Дольберг, 82), Клаассен, Юнес (Кассьера, 68), Гудель.

    Предупреждения: Классен, 65; Велтман, 88 – Ерохин, 8; Навас, 37; Кудряшов, 52; Эзатолахи, 74; Гацкан, 89; Нобоа, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2016 23:36
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 17 августа 2016, 10:14

      Красвчеги, могли и выиграть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 17 августа 2016, 10:07

      молодцы че тут сказать красавчики так держать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 августа 2016, 09:02

      Поздравления ростовчанам!
      Бекеичу респект за моральную поддержку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 августа 2016, 06:42

      Всего 1 шаг до исторического достижения! Ростову удачи!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 августа 2016, 06:40

      Дома только не раслабьтесь...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 17 августа 2016, 05:56

      Ни смотря ни на что ,Ростов держится ,что вызывает уважение .Молодцы!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 августа 2016, 05:42

      молодцы!)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 17 августа 2016, 03:38

      норм отыграли. немного пособранней и победили бы

      4
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 августа 2016, 03:12

      Пойдёт!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      sergey184 17 августа 2016, 01:55

      Молодцы

      3
      Ответить
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