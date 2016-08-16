Ушел из жизни бывший глава ФИФА Жоао Авеланж

Бывший глава ФИФА Жоао Авеланж ушел из жизни в возрасте 100 лет. Произошло это сегодня в Рио-де-Жанейро. Напомним, что в июле он попал на больничную койку по причине воспаления легких.

Авеланж занимал пост президента ФИФА с 1974 по 1998 год. С 1955 по 1963 годы он являлся членом Национального олимпийский комитета Бразилии, а с 1963 по 2011 годы входил в состав Международного олимпийского комитета.