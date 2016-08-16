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    Ушел из жизни бывший глава ФИФА Жоао Авеланж

    Бывший глава ФИФА Жоао Авеланж ушел из жизни в возрасте 100 лет. Произошло это сегодня в Рио-де-Жанейро. Напомним, что в июле он попал на больничную койку по причине воспаления легких.

    Авеланж занимал пост президента ФИФА с 1974 по 1998 год. С 1955 по 1963 годы он являлся членом Национального олимпийский комитета Бразилии, а с 1963 по 2011 годы входил в состав Международного олимпийского комитета.

    Источник: ESPN

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    16.08.2016 15:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 августа 2016, 20:34

      Помнится в начале 80-х Авеланж предлагал свою поддержку в случае если СССР надумает подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Но тут "случился" юнокорейский Боинг и рост международной напряженности и с Мундиалем не срослось.

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 16 августа 2016, 17:04

      100 лет достойно очень

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