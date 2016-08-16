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    Мутко: «Крайний срок дебюта Фернандеса в сборной России – апрель-май»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что натурализованный защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет принять участие в матче сборной России не позднее апреля или мая следующего года. Напомним, 25-летний игрок был вызван главным тренером Станиславом Черчесовым на ближайший тренировочный сбор национальной команды, который пройдет с конца августа по начало сентября. Бывший бразилец получил российский паспорт в нынешнем июле.

    «Фернандес получил российский паспорт, у него есть возможность в ближайшее время – крайний срок апрель-май – дебютировать за сборную. Тренер его пригласил, хочет с ним познакомиться, чтобы он потренировался. Если мы на него в будущем рассчитываем, то почему нет? Это хороший защитник, все его знают, он изъявил желание играть за национальную команду, поэтому это логичное решение тренера», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    16.08.2016 14:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +577

      yurdin 16 августа 2016, 19:02

      "у него есть возможность в ближайшее время – крайний срок апрель-май – дебютировать за сборную"
      То есть, надо понимать, если до мая 2017 в сборной не сыграет,то может отдыхать и ждать предложения от какой-нибудь ещё сборной?

      0
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      Рейтинг: +43

      Wolk36 16 августа 2016, 17:34

      Да уж!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 августа 2016, 17:05

      Т.е. лимит на легионеров он не хочет отменять, а иностранцы в сборную так добро пожаловать !? Абсурд ! Менее логичных решений я давно не встречал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 16 августа 2016, 16:37

      Одного не пойму, немец сразу играть начал, а Фернандесу год нельзя целый, что за двойные стандарты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > KorolShut 16 августа 2016, 18:32

      Мне тоже это не понятно.

      0
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      Рейтинг: +7991

      nik55 16 августа 2016, 15:34

      это будет сброд

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 августа 2016, 15:00

      Пущай тренируется.
      P.S. Но с довольствия лучше снять...
      З.Ы. P.S. ... всех!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 16 августа 2016, 14:43

      В сборной России по португальски говорить будет? Переводчика Гильерме не вызывали.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 августа 2016, 14:42

      Скоро вся сборная будет натурализована

      1
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