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    Бауса: «Месси и Маскерано хотят и дальше выступать за сборную Аргентины»

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса рассказал, как прошла его встреча в Испании с Лионелем Месси, в ходе которой лидер «Барселоны» дал понять о готовности вернуться в национальную команду.

    «Я приехал в Испанию и знал, что Месси встретится со мной. Я рассказал ему о своих идеях по сборной. По ходу общения становилось понятно, что он может вернуться в национальную команду, а уже на следующий день он позвонил мне. Он и Маскерано и дальше хотят выступать за сборную. Это очевидно, когда они говорят о футболе», – приводит слова Баусы Deportivo Télam.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2016 09:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 16 августа 2016, 11:31

      Кто бы сомневался.

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