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    Газзаев: «Хочу, чтобы в нашем футболе на всех уровнях появилась психология победителей»

    Претендент на пост президента РФС Валерий Газзаев поделился мнением о конкуренции со стороны действующей главы Виталия Мутко, а также рассказал о планах реформирования российского футбола.

    – Вплоть до 15 августа, последнего дня подачи заявок, у вас не было оппонентов на выборах, но сегодня официально выдвинулся Виталий Мутко. Ваше отношение к этому?

    – Любая конкуренция – это интересно, поэтому я рад, что так произошло. Каждый человек имеет юридическое право выставить свою кандидатуру на выборы президента РФС. Могу объяснить, почему это сделал я. Иду на выборы потому, что вижу огромные проблемы и очевидные просчеты как в спорте в целом, так и в футболе в частности, что особенно пугает в преддверии чемпионата мира-2018.

    Разделяю позицию коллег-футбольных профессионалов из Объединения отечественных тренеров, которые и выдвинули меня кандидатом в президенты РФС, чувствую высокую ответственность. Рассчитываю произвести масштабные изменения и реорганизовать весь российский футбол – от детско-юношеского и любительского до профессионального уровня – и вовлечь в эту систему все регионы Российской Федерации. Хочу, чтобы в нашем футболе на всех уровнях появилась психология победителей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2016 17:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 15 августа 2016, 23:42

      Как можно выдвигать в президенты Газзаева, если он не справился с «Аланией»?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 августа 2016, 20:22

      Ну давай ещё усы пообещай сбрить, если тебя президентом РФС выберут!

      -1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 15 августа 2016, 17:18

      С такими хотелками Газзаеву еще понадобится в помощники Старик Хотабыч бородатый. Чтоб такой проект реализовать эт ему надо быть не только президентом РФС но и президентом Российской Федерации.

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