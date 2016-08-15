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    Мутко подал документы на участие в выборах главы РФС

    Президент РФС Виталий Мутко подал документы для участия в выборах главы организации. По словам функционера, он готов взять на себя всю ответственность за отечественный футбол.

    «Документы уже там. Я подал документы. Радости никому не доставлю, кто думает, что я их не подам. Я буду выдвигаться в президенты РФС, понимаю всю ответственность за футбол. Моя задача сейчас – еще раз стабилизировать ситуацию: экономическую, организационную. Еще есть проблемы, которые нужно решить, надо наладить нормальное управление. Нужно найти и пригласить в РФС людей, которые прошли футбол, чтобы можно было спокойно вырастить нового президента РФС из этой среды и спокойно уже отдать нормально работающую организацию. Впереди чемпионат мира, и как минимум до 2018 года я возьму эту ответственность на себя», – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    15.08.2016 11:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +34

      15426378s 15 августа 2016, 16:01

      где будет проводится голосование? Я двумя руками буду против!!

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 августа 2016, 14:45

      Я подал документы. Радости никому не доставлю, кто думает.....
      Всмысле: мне плевать на мнение общественности, я воровал, ворую и буду воровать....

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 15 августа 2016, 13:59

      Это жидовско- массонское существо не упакоится, пока все не растащит.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 августа 2016, 13:33

      За Евро ответственность возьми и уволься ирод.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 15 августа 2016, 13:29

      непотопляемое говно

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 15 августа 2016, 12:57

      ...на участие пожалуста....но выбираться,это вы ,дядя ,не сюда....
      вам бы в Питер в рыболовецкую артель....

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 августа 2016, 12:28

      не сомневались (((

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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 августа 2016, 12:27

      непотопляемый

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 15 августа 2016, 11:46

      будет странным если после двух проваленых евро он победит на выборах.

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