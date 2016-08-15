Колосков: «В ФИФА проявили неуважение к России»

По словам почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, в ФИФА неправильно поступили, исключив сборную России из отборочной группы к домашнему чемпионату мира. Напомним, что это произошло из-за того, что в состав организации были включены Косово и Гибралтар. Отметим, что все матчи в отборочной группе для россиян были бы товарищескими.

«К нам проявили очередное неуважение. Есть международный календарь, по которому можно планировать подготовку к финальному турниру. Теперь придется зависеть от того, что кто-то согласится сыграть, а кто-то нет, то же самое касается домашних и выездных матчей.



Вообще включение Косово и Гибралтара в члены ФИФА меня удивило. Я был на конгрессе и сказал, что это политическое решение. Есть устав ФИФА, в котором четко прописан критерий приема новых членов. Он был нарушен. Это абсолютно несправедливо и неправильно», – сказал он.