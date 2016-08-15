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Колосков: «В ФИФА проявили неуважение к России»

15 августа 2016, 09:54
25

По словам почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, в ФИФА неправильно поступили, исключив сборную России из отборочной группы к домашнему чемпионату мира. Напомним, что это произошло из-за того, что в состав организации были включены Косово и Гибралтар. Отметим, что все матчи в отборочной группе для россиян были бы товарищескими.

«К нам проявили очередное неуважение. Есть международный календарь, по которому можно планировать подготовку к финальному турниру. Теперь придется зависеть от того, что кто-то согласится сыграть, а кто-то нет, то же самое касается домашних и выездных матчей.

Вообще включение Косово и Гибралтара в члены ФИФА меня удивило. Я был на конгрессе и сказал, что это политическое решение. Есть устав ФИФА, в котором четко прописан критерий приема новых членов. Он был нарушен. Это абсолютно несправедливо и неправильно», – сказал он.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия Россия
Комментарии (25)
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Сергей Свояк
1471244876
А зачем "лысого гонять", среди тех, кто играет за выход на ЧМ 2018 ? Наши будут на расслабоне играть, как не крути...
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firs04
1471245162
Да не только ФИФА не правильно поступают в отношении России.
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swot1205
1471246542
Идиоты в Европе. Что тут сказать
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alp
1471246563
стока у нас чиновников от спорта и никто не догадается обратиться в суд... все надо подсказывать!!!
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bumer_moscow
1471246602
Вот собаки
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Ден 781
1471247037
Они просто на Евро посмотрели что мы и так в поряде большом и не стали нас включать, дабы соперник против нас не подсел физически и психологически
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Каратель помойников
1471250641
гибралтар и косово? тогда наш двор тоже в фифа пусть принимают
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Chernyi Lis
1471250764
да просто беспредел уже и в спорте..и в суд бесполезно..а судьи кто?те же самые купленные сидят..
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TY13R
1471255681
а зачем они там нужны... может до 18го года вообще всё поменяется и ЧМ проведут в другой стране))))
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Smekaev
1471256544
Так для того там и поубирали людей, которые не поддерживали политические решения в ФИФА. США должны быть разрушены, как Карфаген, для спокойствия в мире. Эти не успокоятся, пока весь мир не захватят.
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