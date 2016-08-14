«Зенит-2»: «Гасилин в «Хайдуке»? На данный момент он игрок нашего клуба»

Тренер «Зенита-2» Анвер Конеев заявил, что не имеет информации о возможном переходе нападающего команды Алексея Гасилина в «Хайдук».

«Слухи о переходе Гасилина в «Хайдук»? Алексей на сегодняшний момент является игроком «Зенита»-2, играет за нас, забивает. Что-то говорить про его отъезд я не буду, потому что никакой информации у нас нет», – заявил Конеев.