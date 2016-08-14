Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит-2»: «Гасилин в «Хайдуке»? На данный момент он игрок нашего клуба»

    Тренер «Зенита-2» Анвер Конеев заявил, что не имеет информации о возможном переходе нападающего команды Алексея Гасилина в «Хайдук».

    «Слухи о переходе Гасилина в «Хайдук»? Алексей на сегодняшний момент является игроком «Зенита»-2, играет за нас, забивает. Что-то говорить про его отъезд я не буду, потому что никакой информации у нас нет», – заявил Конеев.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2016 09:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 14 августа 2016, 14:56

      Конеев сам ,по ходу не в курсе всего в Зените 2.
      Хорошие тренера в курсе всего ,что крутится вокруг команды и клуба
      Гасилину набраться опыта в высшей лиге ,какого нибудь чемпионата ,так быстрее начнёт расти ,как игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 11:41

      приятно видеть, что молодые игроки стараются уезжать в другие чемпионаты. Пройдут в основной состав, наберутся опыта, а дальше есть шансы быть замеченными в более сильными ФК

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11