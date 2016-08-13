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    Гвардиола: «Хочу, чтобы мои игроки наслаждались футболом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами на тему предстоящего матча АПЛ против «Сандерленда».

    «Я на 80-90% определился со стартовым составом. Нужно время на то, чтобы новые методы работы стали давать результаты, но для того, чтобы играть с душой, время не нужно. Хочу, чтобы болельщики на «Этихаде» видели усилия игроков. Хочу, чтобы мои игроки наслаждались футболом», – сказал Гвардиола.

    Напомним, что матч «Манчестер Сити» – «Сандерленд» пройдет сегодня, 13 августа. Начало встречи в 19:30.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    13.08.2016 07:14
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