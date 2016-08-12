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Писарев: «На выборах РФС голосовал бы за Мутко»

12 августа 2016, 06:57
4

Спортивный директор РФС Николай Писарев признал, что он полностью поддерживает главу союза Виталия Мутко.

– За кого на выборах президента РФС проголосовали бы вы?

– За Мутко. Поверьте, я объективен. Мой контракт заканчивается 31 декабря, после чего, не исключено, покину РФС. Мне интересна работа клубного тренера, хочу развиваться.

Что касается Мутко, то он нужен РФС. Мне импонируют его кадровые решения. Знали бы вы, сколько проблем он разрулил за последний год! С финансами в РФС был полный швах. Экономили на всем!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Писарев Николай Мутко Виталий
Комментарии (4)
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vladimir-7
1470982769
Вот такие .удаки и выбирают Мудко в Президенты, жополиз .баный.
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андрей андреев
1470985286
Хочет остаться,экономить)))
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acer2003
1470994182
Рука руку моет
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