Писарев: «На выборах РФС голосовал бы за Мутко»

Спортивный директор РФС Николай Писарев признал, что он полностью поддерживает главу союза Виталия Мутко.

– За кого на выборах президента РФС проголосовали бы вы?

– За Мутко. Поверьте, я объективен. Мой контракт заканчивается 31 декабря, после чего, не исключено, покину РФС. Мне интересна работа клубного тренера, хочу развиваться.

Что касается Мутко, то он нужен РФС. Мне импонируют его кадровые решения. Знали бы вы, сколько проблем он разрулил за последний год! С финансами в РФС был полный швах. Экономили на всем!