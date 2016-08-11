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    Черчесов: «Чем Игнашевич хуже меня? Мне на ЧМ-2002 тоже было почти 40»

    Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что намерен обсудить с защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем его дальнейшую карьеру в национальной команде. Напомним, по завершении Евро-2016 37-летний игрок заявил, что настало время дать дорогу более молодым футболистам.

    «Широков объявил о завершении карьеры в сборной – это надо уважать. Остальное обсуждаемо, потому что речь идет о капитане. Игнашевич? С игроком надо пообщаться, понять, чего он хочет сам. Наверное, это определенный «месседж» новому главному тренеру. Я понял это так: он не хочет создавать проблему. И это его особым образом характеризует. Значит, человек интеллигентный. Надо встречаться и обсуждать. Я бы не стал его списывать. Помню, на ЧМ-2002 мне было без малого 40 лет, так чем же Игнашевич хуже?», – сказал Черчесов.

    Отметим, что на момент начала мирового первенства в России Игнашевичу исполнится 39 лет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2016 15:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1289

      каа 12 августа 2016, 08:46

      хуже только футболу... что не кем заменить...
      не там искать начал...(((

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      Рейтинг: +840

      vovan55 12 августа 2016, 05:08

      ну пока подход вроде рассудительный, не скажу что мудрый...но видно будет

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 12 августа 2016, 04:23

      если был бы кто сильней игнашевича ужа давно играли бы.......к сожалению нет никого.......а вообще он даже при наличие замены равноценной не помешал бы на скамейке опытный и профессиональный игрок он ни чем не хуже наваса ...а навас показывает довольно высокий уровень игры ....

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 11 августа 2016, 21:17

      кто скажет-правда что Березуцких приглошают в сборную,потому-что берёза символ страны (как бы) ?

      -2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 августа 2016, 21:10

      Ну и толку было от его сорока лет на чм 2002?
      Мертвейшая сборная была под руководством "великого" Романцева... Такое же безволие...

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 11 августа 2016, 20:45

      Разные вещи.., вратарь и защитник..., вратарь и в сорок может показывать класс, полевой игрок, увы, максимум минут двадцать......, если талантлив....

      -1
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 11 августа 2016, 20:42

      Ну вообще то Черчесов воротчик и за игру пробегал километр ,а то и меньше вот в чем разница...

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 11 августа 2016, 19:25

      Давайте ещё возьмём в сборную на ЧМ 18 Аленичева, Титова, Евсеева, Лоськова, а в рамку сам Черчесов встанет, ахахаха....

      -2
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      Рейтинг: +178

      Sense1 > Alessandro_grande 11 августа 2016, 19:37

      Точно уж не хуже нынешних будут...

      2
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Sense1 11 августа 2016, 19:49

      Думаю, что даже лучше будет

      2
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 11 августа 2016, 17:39

      Все ясно! Наши ветераны в сборной будут до тех пор пока их вперед ногами не вынесут. Наездник новый это хорошо конечно, но б..дь лошадь то старая. Что мешает взять молодежь и обкатывать в товарняках. Да будет поначалу дрожь в коленках и масса ошибок, зато постепенно заматереют опять же кубок конфедераций впереди. Глядишь и будет боеспособный коллектив к ЧМ. А так смотреть на стариков в матчах с Турцией и Ганой......(((

      3
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      Рейтинг: +281

      serhz 11 августа 2016, 17:36

      Черчесов ! ты в 2002 году скамейки полировал и в отборочных и в Японии , так что сравнения твои весьма неудачны ! как , впрочем и выбор тренером сборной .

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