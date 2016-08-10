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    Шесть игроков «Спартака-2» готовятся к матчу против «Рубина» с основной командой

    «Спартак» под руководством Массимо Карреры готовится к матчу 3-го тура Премьер-лиги против «Рубина». В среду команда собралась на базе в Тарасовке, где провела теоретическое и практическое занятие, которое длилось чуть больше часа.

    Полузащитник команды Джано Анананидзе работал по индивидуальной программе. Защитник Евгений Макеев продолжает восстанавливаться после повреждения колена в матче Лиги Европы против АЕКа.

    Тренировку с основным составом провели игроки «Спартака-2»: Артем Сокол, Айдар Лисинков, Александр Пуцко, Денис Кутин, Артем Тимофеев и Иппэй Синодзука.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.08.2016 19:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 10 августа 2016, 20:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что еще остается делать тренеру, если большинство игроков основной команды "мертвые".

      -5
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      Рейтинг: +281

      nem00700 10 августа 2016, 19:38

      источник ФК Спартак. Однако там нет ни Соколо, ни Тимофее. Так сложно не торопиться при копировании?

      1
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > мутко на кол!!! 10 августа 2016, 20:08

      аргумент на аргументе. Кричать просто так каждый может.

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > мутко на кол!!! 10 августа 2016, 20:18

      Там всё верно.

      -1
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