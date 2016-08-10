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    Бауса не будет уговаривать Месси вернуться в сборную

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса планирует встретиться с Лионелем Месси. При этом он пообещал, что не будет затрагивать в разговоре возможное возвращение форварда «Барселоны» в национальную команду.

    «Наша встреча? Это будет встреча двух футбольных людей. У обоих появилось время побеседовать. Спрошу у него, как он себя чувствует, поговорим о футболе. И больше ничего», – признался тренер.

    Напомним, этим летом Месси объявил, что больше не планирует выступать за национальную команду.

    Источник: Marca

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    10.08.2016 07:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      PRINCE ROOSHAN 10 августа 2016, 19:14

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