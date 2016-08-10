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    Суперкубок УЕФА. «Реал» в дополнительное время обыграл «Севилью» и выиграл трофей

    В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» в дополнительное время сумел сломить сопротивление «Севильи» – 3:2. Победу и первый трофей в сезоне «сливочным» принес точный удар в исполнении Даниэля Карвахаля.

    Суперкубок УЕФА

    Реал – Севилья – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Асенсио, 21; 1:1 – Васкес, 41; 1:2 – Коноплянка, 72 (с пенальти); 2:2 – Рамос, 90; 3:2 – Карвахаль, 119.

    Реал: Касилья, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Ковачич (Хамес, 73), Иско (Модрич, 65), Асенсио, Лукас, Мората (Бензема, 62).

    Севилья: Рико, Васкес, Колоджейчак, Карришу (Рами, 51), Пареха, Мариано, Иборра (Краневиттер, 74), Кийотаке, Н'Зонзи, Витоло, Вьетто (Коноплянка, 67).

    Предупреждения: Карвахаль, 84; Асенсио, 86; Хамес, 93 – Витоло, 39; Колоджейчак, 90.

    Удаление: нет – Колоджейчак, 94.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2016 00:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +62

      jinhae 10 августа 2016, 23:32

      мой любимчик Карвахаль затащил))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 10 августа 2016, 19:02

      И это далеко не основным составом. Это настолько силен "Реал" или слаба "Севилья"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > tanis 29 11 августа 2016, 13:18

      настолько везуч Реал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 августа 2016, 11:44

      Поздравления Зидану!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 10 августа 2016, 09:56

      Было что посмотреть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      alexfor 10 августа 2016, 06:47

      напоминает реал-атлетико в финале лч (2014).
      мда.

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 10 августа 2016, 06:09

      Команда Реал Мадрид была и есть командой с яйцами!

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 августа 2016, 05:38

      И без Рональду справились. Поздравляю!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > Zenit-84 10 августа 2016, 17:38

      без роналду без бэйла реал лучше. с ними сильный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 августа 2016, 05:07

      Немного Севилья недодержала!

      1
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 10 августа 2016, 04:58

      ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 10 августа 2016, 02:03

      молодцы!

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