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    Марез замечен в отеле, где мог провести переговоры с «Челси»

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез вместе со своими представителями был замечен в одном из отелей, где в этот момент находился главный тренер «Челси» Антонио Конте. Сообщается, что стороны могли провести переговоры о возможном переходе футболиста в стан лондонского клуба.

    По данным Transfermarkt, стоимость Мареза составляет 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Лестер» в АПЛ 37 матчей, в которых забил 17 голов.

    Источник: Goal.com

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    09.08.2016 19:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 августа 2016, 09:35

      все остались доказывать неслучайность чемпионства. а Марез и Канте крысы побежали....

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 9 августа 2016, 22:08

      ноги!!!! как ДЦП!!! это не он

      1
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 9 августа 2016, 20:47

      А еще он мог зайти туда посрать

      1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 9 августа 2016, 19:31

      Что у него с ногами?

      1
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