Погба обратился с прощальным словом к болельщикам «Ювентуса»

Полузащитник Поль Погба записал видеообращение к болельщикам «Ювентуса». Напомним, что этой ночью француз подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Доброе утром болельщикам «Ювентуса». Это грустный момент, должен признаться, поскольку я перехожу в другую команду. Я многому научился в «Ювентусе». Начинается новая глава, но я бы хотел поблагодарить «Ювентус», всех игроков, тренеров и болельщиков, которые верили в меня и навсегда останутся в моeм сердце. Еще раз спасибо, спасибо всем», – сказал Погба.