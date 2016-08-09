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    Моуринью: «Погба может стать сердцем клуба в следующее несколько лет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поприветствовал новичка команды полузащитника Поля Погба.

    «Поль – один из лучших игроков мира. Он станет ключевым игроком «Манчестер Юнайтед» — команды, которую я хочу построить с прицелом на будущее. Погба — быстрый, сильный, забивной, он читает игру лучше, чем многие более опытные игроки. В его 23 года у него есть возможность занять позицию в клубе на много лет. Он может стать сердцем клуба в следующее несколько лет», — сказал португалец.

    Напомним, что о трансфере Погба из «Ювентуса» стало известно в ночь на 9 августа.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    09.08.2016 07:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 9 августа 2016, 11:18

      Ибра его ночью зубной пасой намажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      -SHERLS 9 августа 2016, 10:00

      Запомни Мауриньо ,если ты слепой ,то слушай Погба-лентяй,точно такой же как Балотелли,их место на галерах.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 9 августа 2016, 09:06

      главное не другим органом генеталии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 9 августа 2016, 08:57

      Сердце команды это Лэмпард, Джеррард, Скоулз, Гиггз...а Погба, это лишь очередное приобретение. Ещё совсем недавно, он клялся в верности Ювентусу))

      2
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      Рейтинг: -130

      калач 9 августа 2016, 08:12

      бабки станут сердцем клуба в следующее несколько лет

      0
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