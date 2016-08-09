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    Погба: «Восхищен тем, что снова буду играть за «Юнайтед»

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями после возвращения в стан манкунианцев. Напомним, что о трансфере француза стало известно в ночь на 9 августа.

    «Восхищен тем, что снова буду играть за «Юнайтед». Этот клуб всегда был в моем сердце. Хочу как можно скорее начать работать с главным тренером Жозе Моуринью. Всегда нравилось играть на «Олд Траффорде». Не могу дождаться, когда смогу внести свой вклад в новую команду», — сказал он.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    09.08.2016 06:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 августа 2016, 17:52

      не так давно он ныл как ему было плохо в мю а сейчас счастлив....

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 августа 2016, 12:51

      Посмотрим как пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 августа 2016, 11:36

      Ювентус одного продали 5 лучших игроков купили

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > de bruyne 22 августа 2016, 17:21

      это кого 5 лучших они купили? Игуаина почти за те же деньги?

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 августа 2016, 11:35

      Дурин когда ты хренова играл мю тебя вывернул юви забрал и сделал тебя игроком... и ты обратно туда дебил

      -1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 9 августа 2016, 10:36

      м...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 9 августа 2016, 09:15

      Маур если с таким составом обкакается перестанет быть Особенным а станет лузером-слуцкером

      -2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > Garrincha58 9 августа 2016, 09:40

      Слуцкий обкакался далеко не с таким составом... для сравнения не очень подходит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 9 августа 2016, 08:22

      Хороший трансфер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 9 августа 2016, 08:10

      гуд

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 августа 2016, 07:32

      Ювентус тоже восхищен этой сделкой.

      7
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > ДСА 22 августа 2016, 17:20

      как Наполи то восхищён, дедка впарили за 90+ лямов) а Погба ничем не хуже Игуаина, зато ему всего 23 года. так что, посмотрим кто оправдает траты)

      0
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      Рейтинг: +29

      Vladimir2308 9 августа 2016, 07:05

      И вот никто ж не виноват что упустили игрока а потом выкупили за 105 мультов... куда смотрят?

      -2
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > Vladimir2308 9 августа 2016, 09:07

      Ферги виноват и что теперь ты предлагаешь? )))

      2
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