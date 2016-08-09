Погба: «Восхищен тем, что снова буду играть за «Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями после возвращения в стан манкунианцев. Напомним, что о трансфере француза стало известно в ночь на 9 августа.



«Восхищен тем, что снова буду играть за «Юнайтед». Этот клуб всегда был в моем сердце. Хочу как можно скорее начать работать с главным тренером Жозе Моуринью. Всегда нравилось играть на «Олд Траффорде». Не могу дождаться, когда смогу внести свой вклад в новую команду», — сказал он.