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    Рыжиков: «Рубину» не хватает гола»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков признался, что поражение от тульского «Арсенала» в рамках второго тура российской Премьер-лиги можно назвать тяжелым для его команды.

    — Тяжелый проигрыш. Я думаю, в желании, может быть, мы не уступили сопернику. Но одна ошибка привела к голу, на который мы ничем не могли ответить.

    — Чего же все-таки не хватает команде для того, чтобы первую победу одержать?

    — Гола нам не хватает. И с «Амкаром» нам гола не хватило, и в Туле тяжеловато создавали моменты. Будем работать, нос нельзя вешать ни при каких обстоятельствах. Тем более, у нас сейчас важная игра со «Спартаком». У нас все игры важные, сейчас при своих болельщиках. Надеюсь, что мы внесем коррективы и наконец-то победим.

    — Возможно, команде, которая значительно обновилась, пока не хватает сыгранности?

    — Состав новый, нужно притереться. И новички должны понять, в какой состав они попали. И нам, старожилам, нельзя обороты сбавлять. Так что, думаю, все будет нормально. Нужно работать, работать и еще раз работать.

    Источник: ФК «Рубин»

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    08.08.2016 14:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 августа 2016, 17:44

      "Гола нам не хватает"... Да вы батенька прям пророк!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 8 августа 2016, 16:49

      Рубин допустил критичную ошибку, уволив в свое время тренера, Курбана Бердыева! А вторая ошибка - неуважительное отношение к своим игрокам! Думали взяли тренера испанца и сейчас начнут за золото бороться? Вангую, что будут бороться в зоне вылета за выживание! А тренера в середине сезона снимут за неудовлетворительные результаты.

      -2
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