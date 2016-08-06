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    В «Барселоне» недовольны тем, что Месси и Суарес не попали в тройку лучших игроков

    Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре прокомментировал выбор тройки лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА.

    «Это совсем неправильное решение. Я даже не знаю, какие критерии применяет УЕФА. При всем уважении к этой тройке я не согласен с их выбором. Это скандал! Там нет ни Месси, ни Суаресы, и мы очень разочарованы этим», – заявил Местре.

    Напомним, в тройку лучших игроков попали Криштиану Роналду и Гарет Бэйл из «Реала», а также Антуан Гризманн из «Атлетико».

    Источник: Football Espana

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    06.08.2016 23:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -1

      screamvoltage 7 августа 2016, 09:40

      Награда европейская..... не латино-американская. Совпадение!?... не думаю!

      0
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > screamvoltage 8 августа 2016, 10:24

      национальность не важна, выбирают из игроков, играющих в Европе. Месси и Суарез в 10-ку вошли, у барсы пригорело, что не в тройку

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 августа 2016, 07:32

      Я хоть и болею за Барсу, но в этот раз действительно по делу не попали.

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 7 августа 2016, 01:14

      Ты гусь блин... а с какого хрена они должны там быть? Барселона разве единственная команда которая выиграла чемпионат?
      По этому критерию чем хуже Левандовски? Варди? Ибра?

      3
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      Рейтинг: +80

      cruiff 7 августа 2016, 01:04

      Этот список среди игроков, которые проявили себя в ЛЧ. Так что, пожалуй, по делу не попали.

      3
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      Рейтинг: -9

      MaxSPB12 6 августа 2016, 23:39

      lol

      -1
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