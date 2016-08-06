В «Барселоне» недовольны тем, что Месси и Суарес не попали в тройку лучших игроков

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре прокомментировал выбор тройки лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА.

«Это совсем неправильное решение. Я даже не знаю, какие критерии применяет УЕФА. При всем уважении к этой тройке я не согласен с их выбором. Это скандал! Там нет ни Месси, ни Суаресы, и мы очень разочарованы этим», – заявил Местре.

Напомним, в тройку лучших игроков попали Криштиану Роналду и Гарет Бэйл из «Реала», а также Антуан Гризманн из «Атлетико».