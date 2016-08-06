Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петреску: «Это был самый грустный день в моей тренерской карьере»

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску прокомментировал результат матча 6-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровск» (0:2).

    – Это был очень грустный день для всех нас, наверно, самый неудачный в моей тренерской карьере. Честно, не ожидал такого. Прошу прощения у болельщиков за этот результат. Моральное состояние нехорошее. Соперник дважды ударил в сторону ворот – забил два гола. Мы не смогли и с ударов, и с прострелов, и с пенальти ничего создать. Ситуация очень сложная, нужно что-то менять, так дальше не пойдет.

    – На поле не было целостной команды. Как вы с тренерской точки зрения собираетесь преодолевать это?

    – Сейчас сложно сказать, я сильно разочарован.

    – Вы сказали, что игра не клеится. Вышел Майрович и создал несколько моментов. Может, следует доверить молодым?

    – Есть такой момент, что надо что-то менять. Возможно, надо молодежи больше доверять, чтобы строить команду на будущее. Плюс у нашего соперника средний возраст 29-30 лет и под 190 сантиметров рост, наверно, для этой лиги более приемлемы такие стандарты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2016 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11