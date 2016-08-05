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    Гамула: «После матча с «Арсеналом» Глушаков говорил, что теперь они будут всех громить»

    Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула остался разочарован поражением «Спартака» от АЕКа в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

    «Вчера смотрел на «Спартак» и плакал. После матча с «Арсеналом» разговаривал с Денисом Глушаковым. Сказал, что после матча с туляками они в Ростове получат. А Денис ответил, что все неудачи закончились и «Спартак» теперь будет всех громить. Думаю позвонить ему сегодня, но пока не решаюсь, жалко мне его.

    Дмитрия Аленичева тоже жалко, он такой хороший тренер. У меня в голове не укладывается, как спартаковцы пропустили этот гол от АЕКа. Я болею и переживаю за российский футбол. Мы по коэффициентам обошли Португалию, а «Спартак» потеряли. Очень обидно», – сказал Гамула.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 12:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 16 августа 2016, 22:43

      А КИПРИОТЫ из топового чемпионата и тут "СПАРТАК" - ПАЛ

      0
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      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 20:58

      Глушак то прав ток перепутал не они а их будут громить

      1
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      Рейтинг: +11214

      alp 5 августа 2016, 18:54

      а они всегда, как обыграют кого-нить - сразу сопли пузырями )) до следующей игры )) а потом сдуваются, потому что сливают и иногда неприлично по крупному ))

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 5 августа 2016, 14:44

      Некая Гамула всех жалеет. Себя пожалей.

      0
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 5 августа 2016, 14:34

      станцуй ещё на костях

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 13:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Игорь,бери их в нашу молодежку,подучи

      -4
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      Рейтинг: +186

      STatham 5 августа 2016, 13:27

      Глушаков ошибся. Не громить а Глушить. Что значит сидеть тихо и не вые....

      -2
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      Рейтинг: +407

      18JG 5 августа 2016, 13:12

      Громить всех будут они, значит? Ща, пиздона словят в ближайших турах и подзаткнуться малость, а то только языком чесать горазды.

      -2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 5 августа 2016, 12:48

      Надо не говорить , а делать.

      -2
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