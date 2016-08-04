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    Фернандо, Кутепов и Промес – в «старте» на матч с АЕКом

    Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского клуба АЕК. Напомним, первая встреча завершилась со счетом 1:1.

    Отметим, что полузащитник Фернандо дебютирует в стартовом составе «Спартака». Начало – в 19:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Макеев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Джано, Зобнин, Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Максименко, Кутин, Ромуло, Глушаков, Зуев, Попов, Мельгарехо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2016 18:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 4 августа 2016, 19:25

      лучше бы Таски в основу чем макеева, а то этот евгеша наложает!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 4 августа 2016, 19:18

      Хочу пожелать удачи "Спартаку". Хоть красно-белые и принципиальные соперники Петербургу, но пора бы заявить о себе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      proekt 4 августа 2016, 18:38

      Где Таски?

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq > proekt 4 августа 2016, 18:40

      Тот же вопрос

      0
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      Рейтинг: +38

      d_joker > proekt 4 августа 2016, 19:25

      Такси по ходу продадут по этому и не играет в еврокубках!!!

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