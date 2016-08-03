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    Бухаров и Азмун – в стартовом составе «Ростова» на матч с «Андерлехтом»

    Стали известные стартовые составы «Ростова» и «Андерлехта» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Напомним, первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

    «Андерлехт»: Руф, Де Майо, Кипчиу, Аппиа, Н'Сакаля, Нуйтинк, Дефур, Силла, Тилеманс, Дендокер, Ханни.

    «Ростов»: Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Навас, Баштуш, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Бухаров, Азмун.

    Ответный матч пройдет сегодня на стадионе «Констант Ванден Сток» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данной встречи.

    Источник: Twitter

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    03.08.2016 21:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик 3 августа 2016, 21:46

      Сколько лет этому хламу? Я про стадион)

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