«Пескара» не нуждается в Балотелли

Президент «Пескары» Даниэле Себастиани заявил, что итальянский клуб во время летнего трансферного окна не планирует приобретать нападающего «Ливерпуля» Марио Балотелли.

«Балотелли – отличный футболист, но я не думаю, что он поехал бы выступать за наш клуб. К тому же мы не хотим приобретать игроков, чтобы просто дать им игровую практику. У нас есть собственный стиль ведения работы на трансферном рынке. Нужно быть терпеливыми», – сказал Себастиани.