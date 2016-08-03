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    «Пескара» не нуждается в Балотелли

    Президент «Пескары» Даниэле Себастиани заявил, что итальянский клуб во время летнего трансферного окна не планирует приобретать нападающего «Ливерпуля» Марио Балотелли.

    «Балотелли – отличный футболист, но я не думаю, что он поехал бы выступать за наш клуб. К тому же мы не хотим приобретать игроков, чтобы просто дать им игровую практику. У нас есть собственный стиль ведения работы на трансферном рынке. Нужно быть терпеливыми», – сказал Себастиани.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.08.2016 17:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +997

      egrrr 5 августа 2016, 18:40

      имхо уедет он в китай или млс как контракт с ливерпулем закончится...

      0
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      Рейтинг: +113

      df44 4 августа 2016, 11:12

      купили,а теперь не знают куда его деть

      0
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      Рейтинг: +2634

      swot1205 3 августа 2016, 19:43

      На фиг этот имбицил нужен. Больше проблем чем пользы

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