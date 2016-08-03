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    Бубнов: «Такая команда, как «Ростов», может добиваться успеха только в турнире уровня РФПЛ»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Андерлехтом» и «Ростовом» оценил шансы российского клуба на проход в следующую стадию.

    «Ростов» же, судя по всему, постепенно переходит в категорию фаворитов чемпионата России. Команда обыграла «Оренбург», однако у меня все же нет уверенности в том, что ростовчане добьются положительного результата в предстоящей игре с «Андерлехтом». Возможно, этим матчем как раз и завершится участие «Ростова» в Лиге чемпионов. Но таков уж уровень чемпионата России. Такая команда, как «Ростов», может добиваться успеха только в турнире уровня нашего внутреннего первенства», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.08.2016 17:18
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 5 августа 2016, 13:23

      Как то я его более серьезно воспринимал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 августа 2016, 11:59

      Бубнов ахах)Серьезно воспринимать слова этого комика не надо. Просто читать и поднимать себе настроение)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 августа 2016, 11:05

      Бубнов! Тебя научили играть в футбол в Ростове в спортинтернате № 10 , а ты пытаешься теперь обидеть Ростов и Россию. Зачем?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 4 августа 2016, 07:56

      ну чего Саня, каков уровень Чемпионата России???!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 4 августа 2016, 07:24

      Бублик лоханулся !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 августа 2016, 07:13

      Опарофанился,Саня ! Придётся тебе не налить с похмелья....

      4
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 4 августа 2016, 06:53

      А каков уровень ЭТОГО эксперта ?

      5
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 4 августа 2016, 06:51

      Это не твой Спартак. "эксперт" . Почему так Бердыева ненавидит ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Denis-72007 4 августа 2016, 06:50

      бубнов завали бубло !!!

      5
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 4 августа 2016, 05:20

      Доброе утро, Александр Викторович ну шооооооооооооо? привет из ФК Ростова:))))

      6
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