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  • Бубнов: «Такая команда, как «Ростов», может добиваться успеха только в турнире уровня РФПЛ»

Бубнов: «Такая команда, как «Ростов», может добиваться успеха только в турнире уровня РФПЛ»

3 августа 2016, 17:18
47

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Андерлехтом» и «Ростовом» оценил шансы российского клуба на проход в следующую стадию.

«Ростов» же, судя по всему, постепенно переходит в категорию фаворитов чемпионата России. Команда обыграла «Оренбург», однако у меня все же нет уверенности в том, что ростовчане добьются положительного результата в предстоящей игре с «Андерлехтом». Возможно, этим матчем как раз и завершится участие «Ростова» в Лиге чемпионов. Но таков уж уровень чемпионата России. Такая команда, как «Ростов», может добиваться успеха только в турнире уровня нашего внутреннего первенства», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Андерлехт Ростов Бубнов Александр
Комментарии (47)
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Молчуновский
1470233994
Бубнилка забубнила.
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maygli
1470234304
Такой эксперт, как Бубнов, может рассуждать только о турнире уровня РФПЛ и ФНЛ.
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Aztec58
1470234572
Увы, но он прав!
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Алексей1988
1470237986
Кто как, а я всегда уважал Бубнова. Может грубо, может оскорбительно, но всегда говорит как есть на самом деле! А на счет ростова, то я изначально был недоволен тем, что они заняли 2е место. Потому, что их уровень это квалификация или максимум 3е место в группе. А чего ростовчане все онанировали на ЛЧ? одну игру дома посмотреть и все? Надо оценивать реальные возможности. ЦСКА и Зеня в лч, а Краснодар, Ростов, Спартак - ЛЕ.
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Serjoga
1470237989
Частенько Бубнов начал ошибаться в прогнозах. Хотелось бы, чтобы и в этот раз так случилось!
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sold93
1470239179
А такая команда,как Зенит даже там ничего не может
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zeni
1470239261
Ростов проиграет 0-3!
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канешна вася
1470257821
"александру викторовичу" - большой привет, и совет сменить профессию "эксперта". Охранником можно, например... А к слову - был бы Зенит - болел бы за Зенит, не хаял бы ,если бы бы и проиграли. Чтож вы (не все, некоторые) за блин патриоты такие?..
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Pirboy71
1470277216
Доброе утро, Александр Викторович ну шооооооооооооо? привет из ФК Ростова:))))
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Totti11
1470286584
ну чего Саня, каков уровень Чемпионата России???!!!
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