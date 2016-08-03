Бубнов: «Такая команда, как «Ростов», может добиваться успеха только в турнире уровня РФПЛ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Андерлехтом» и «Ростовом» оценил шансы российского клуба на проход в следующую стадию.

«Ростов» же, судя по всему, постепенно переходит в категорию фаворитов чемпионата России. Команда обыграла «Оренбург», однако у меня все же нет уверенности в том, что ростовчане добьются положительного результата в предстоящей игре с «Андерлехтом». Возможно, этим матчем как раз и завершится участие «Ростова» в Лиге чемпионов. Но таков уж уровень чемпионата России. Такая команда, как «Ростов», может добиваться успеха только в турнире уровня нашего внутреннего первенства», – сказал Бубнов.