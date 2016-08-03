РФС взял паузу на решение о новом наставнике сборной России

РФС взял паузу на принятие решения о том, кто станет новым главным тренером сборной России. Об этом сообщил первый вице-президент организации Никита Симонян.

«Пока не могу сказать, кто будет новым тренером сборной. Мы пока взяли паузу в 10-12 дней на принятие решения по этому вопросу», – сказал Симонян.

Напомним, что кандидатами на пост наставника сборной России являются Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.