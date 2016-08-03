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    РФС взял паузу на решение о новом наставнике сборной России

    РФС взял паузу на принятие решения о том, кто станет новым главным тренером сборной России. Об этом сообщил первый вице-президент организации Никита Симонян.

    «Пока не могу сказать, кто будет новым тренером сборной. Мы пока взяли паузу в 10-12 дней на принятие решения по этому вопросу», – сказал Симонян.

    Напомним, что кандидатами на пост наставника сборной России являются Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

    Источник: ТАСС

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    03.08.2016 14:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 августа 2016, 19:37

      Интересно, возможно ли такое ещё где-то, кроме как в России - сначала выбирают тренера сборной, а потом президента ФС ???

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 августа 2016, 17:10

      Тянут, потому, что Мудко не уверен, что он Президент РФС.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 августа 2016, 16:46

      Менопаузу видимо

      0
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      Рейтинг: +354

      valike35 3 августа 2016, 16:42

      Пусть объявления расклеивают, так быстрее будет)

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 августа 2016, 16:36

      Ужас, уже скоро играть в товарках, а тренера нет. Назначьте уже наконец-то, что сложного то???

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 3 августа 2016, 15:14

      мне кажется не стоит брать паузу на назначение...

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 августа 2016, 15:12

      Ищут иностранца.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 августа 2016, 14:57

      Лучше уже ждите до заседания РФС, пока точно не будет ясно кто и за что будет отвечать. Чтобы потом никто не говорил,что это не они выбирали тренера и следовательно не их вина, если он провалится.

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