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    Сане: «Гвардиола смог полностью убедить меня»

    Полузащитник Лерой Сане, который вчера официально стал игроком «Манчестер Сити», рассказал о том, что подтолкнуло его на переход из «Шальке-04» в английский клуб.

    «Я и моя семья несколько раз лично беседовали с Гвардиолой. Он смог полностью убедить меня в том, что я смогу многого добиться в Англии, а также на международной арене. Я не боюсь подобных вызовов, поэтому был готов сделать такой шаг», – написал Сане в Instagram.

    Напомним, контракт между сторонами рассчитан на пять лет, а сумма трансфера оценивается в 55 миллионов евро.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.08.2016 06:42
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