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    В «Манчестер Сити» официально подтвердили покупку Сане

    «Манчестер Сити» официально объявил о подписании контракта с полузащитником «Шальке-04» Лероем Сане. Это уже пятый трансфер «горожан» в это межсезонье. В новой команде 20-летний немецкий хавбек будет выступать под 19-м номером. Известно, что контракт между сторонами рассчитан на пять лет, а сумма трансфера оценивается в 55 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне чемпионата Германии Сане сыграл 33 матча за «Шальке», в которых отметился восемью забитыми голами, а также шестью результативными передачами.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    02.08.2016 12:15
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 2 августа 2016, 15:46

      класс

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