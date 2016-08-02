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    Строительство стадиона в Ростове-на-Дону идет с опережением графика на 2-2,5 месяца

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о ходе строительства стадиона к чемпионату мира 2018 года.

    «Строительство идет с опережением графика на 2-2,5 месяца. Каких-то проблем, которые бы мешали проведению строительства и привели к срыву срока работ, нет. Мы существенным образом ушли от материалов и комплектующих импортного производства. На сегодняшний день на строительстве объекта используются только импортные комплектующие аналоги, которые не производятся в РФ, и это не больше 15% от объема строительных материалов», – сказал Гуськов.

    Источник: ТАСС

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    02.08.2016 19:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 3 августа 2016, 01:44

      Главное - чтобы безопасно было. Все эти авралы знаем, чем заканчиваются. Ну. удачи и Ростову, и Питеру в строительстве КАПИТАЛьных сооружений, на которых будут играть их хозяева - ведущие команды мирового футбола... и туда придут лучшие любители спорта с сайта Бомбардир...Ха! Удачи и любви всем. С ув.

      0
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 2 августа 2016, 22:22

      А левый берег открыли уже, кто знает? Замучался через центр на работу гонять)))

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Жека 35 2 августа 2016, 22:38

      Легче сменить работу, чем дождаться постройки Центра Мирового Футбола... Но это будет!!! С ув.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Жека 35 2 августа 2016, 22:40

      Нет,говорят 10-го

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 августа 2016, 20:40

      Отправьте пару бригад в Питер...пускай помогут...может к срокам успеют да и пару млрдиков заработают

      3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 2 августа 2016, 20:10

      Где-то в Питере заплакал глорик...

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