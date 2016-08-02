Строительство стадиона в Ростове-на-Дону идет с опережением графика на 2-2,5 месяца

Главное - чтобы безопасно было. Все эти авралы знаем, чем заканчиваются. Ну. удачи и Ростову, и Питеру в строительстве КАПИТАЛьных сооружений, на которых будут играть их хозяева - ведущие команды мирового футбола... и туда придут лучшие любители спорта с сайта Бомбардир...Ха! Удачи и любви всем. С ув.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о ходе строительства стадиона к чемпионату мира 2018 года.
«Строительство идет с опережением графика на 2-2,5 месяца. Каких-то проблем, которые бы мешали проведению строительства и привели к срыву срока работ, нет. Мы существенным образом ушли от материалов и комплектующих импортного производства. На сегодняшний день на строительстве объекта используются только импортные комплектующие аналоги, которые не производятся в РФ, и это не больше 15% от объема строительных материалов», – сказал Гуськов.