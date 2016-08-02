Погба прибыл в Нью-Йорк для переговоров с «Реалом»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба отправился сегодня в Нью-Йорк. На данный момент футболист официально находится в отпуске.

Интересно, что именно в Нью-Йорке в настоящее время находится на сборах мадридский «Реал». В четверг у команды Зинедина Зидана здесь запланирована товарищеская встреча с «Баварией».

«Реал» является одним из наиболее вероятных продолжения карьеры французского полузащитника. Также на него серьезно претендует «Манчестер Юнайтед».