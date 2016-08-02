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    Вайлер: «Нулевая ничья с «Ростовом»? Такие расчеты – для журналистов и болельщиков»

    Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер рассказал о подготовке своей команды к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Ростова», который состоится в среду, 3 августа. Первая встреча в Ростове-на-Дону завершилась вничью – 2:2.

    – Мы все уверены в своих силах. Но думаю, у «Ростова» такое же чувство.

    – Какие уроки вы вынесли из первой встречи?

    – «Ростов» играл довольно открыто, и показал себя неплохо. Это сильная команда – недаром она заняла второе место в своем чемпионате. У них хорошо налажена игра на стандартах. Будет сложный матч, и нам надо будет выложиться на 100 процентов, чтобы пройти в следующий раунд.

    – Нулевой ничьи будет достаточно для прохода. Как это повлияет на ваши планы на игру?

    – Такие расчеты – это для журналистов и болельщиков. Нам необходимо использовать те возможности забить, который у нас будут. Любой гол сильно нам поможет, поскольку 1:1 нас устроит тоже.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2016 14:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 2 августа 2016, 22:18

      Верим в команду!

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 августа 2016, 17:59

      Ростов, удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      shuhomet 2 августа 2016, 17:44

      Посмотрим...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 августа 2016, 14:36

      Ростов победит, товарищ Вайлер зря мечтает о 0:0 и 1:1.

      7
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Зенит оле оле ола 2 августа 2016, 17:37

      Ошибочка!Это твой зинид позор России!Как и ты.

      5
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Зенит оле оле ола 2 августа 2016, 19:24

      Ты мне спартаковцев напоминаешь,которые 9 раз ЧР выигрывали...только это давно было )))Тот Зенит,что выйграл кубок и зинид,что щас играет,две разные команды.Одна приносила очки,другая их просерала.Так что уймись,олух )))

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