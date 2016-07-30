Андре: «Роналду – спокойный, нормальный человек»

Полузащитник «Порту» и сборной Португалии Андре Андре охарактеризовал нападающего «Реала» и своего партнера по национальной команде Криштиану Роналду, назвав его спокойным и нормальным человеком.

«Роналду – очень спокойный человек, он нормальный. Люди просто не знают о тихой стороне Криштиану.

У Португалии есть лучший тренер и лучший игрок в мире. Каждый должен гордиться своей национальной командой. Сборная также важна для иммигрантов, которые покинули страну. Наша команда объединяет всех. Только те, кто не являются португальцами, не любят «селесао», – сказал Андре.