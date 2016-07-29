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    Карпин не верит, что «Спартак» в этом сезоне может стать чемпионом

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил шансы московской команды на чемпионство в предстоящем сезоне российской Премьер-лиги.

    «Говорите, «Спартак» прочат в чемпионы и по составу, и так как время пришло? Время действительно пришло. Причем пришло очень давно, клуб ведь уже практически 15 лет без титулов. Но по составу, думаю, пока еще нет. Не хватает как минимум одного нападающего и одного защитника.

    Я не могу сказать, что «Спартак» сильно усилился. Ушел Паршивлюк, который, по мне, как минимум не слабее Ещенко. Ушел Зотов, плюс-минус похожий на Зобнина. И пришел Фернандо. Состав хороший для того, чтобы побороться. Но сказать, что «Спартак» будет чемпионом... Пока еще нет», – отметил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.07.2016 00:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +44

      Kareon 29 июля 2016, 13:09

      По паршивлюку согласен полностью он сильнее Ещенко

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 12:18

      Ну если Валера не верит, то и мы не будем верить, а оно и к лучшему.)

      P.s: Шпартак - шампиньон! )

      1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 29 июля 2016, 10:25

      Чемпионом будет Зенит, не зря же они пригласили Луческу. С Луческу может конкурировать только Бердыев, но увы... состав Ростова уступает на голову. А Спартак займет четвертое место в лучшем случае.

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 29 июля 2016, 09:39

      Пожалуй соглашусь

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 29 июля 2016, 09:39

      Пожалуй

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 29 июля 2016, 09:02

      с физруком во главе точно не будет чемпионом

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 29 июля 2016, 05:38

      Какая игра,они пас отдать на 5 метров не могут .

      1
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      Рейтинг: +73

      Шейник 29 июля 2016, 05:09

      фома не верующий

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 июля 2016, 03:50

      И я не верю, особенно после такой игры с АЕКом...

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 29 июля 2016, 01:20

      Ну так скажем карпин немного приукрасил в пользу спартака
      Побороться за бронзу или ле вот реальный уровень
      Команды нет, игры нет это нынешний спартак

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