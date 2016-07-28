МКЧ. Дубль Менье принес победу «ПСЖ» над «Реалом»

"ПСЖ" смотрелся сильнее "Реала". Не хватало конечно Роналду, Бензема, Бэйла.
Хотя будь это матч другого "характера" думаю "сливочные" одержали бы победу...
В матче Международного кубка чемпионов «ПСЖ» оказался сильнее мадридского «Реала». Счет в матче 3:1. Стоит отметить, что в составе парижского клуба дубль на свой счет записал Томас Менье, заменивший в дебюте встречи травмированного Тиагу Силву.
Международный кубок чемпионов
Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:3 (1:3)
Голы: 0:1 – Иконе, 2. 0:2 – Менье, 35. 0:3 – Менье, 40. 1:3 – Марсело, 45 (с пен.)