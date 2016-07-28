Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    МКЧ. Дубль Менье принес победу «ПСЖ» над «Реалом»

    В матче Международного кубка чемпионов «ПСЖ» оказался сильнее мадридского «Реала». Счет в матче 3:1. Стоит отметить, что в составе парижского клуба дубль на свой счет записал Томас Менье, заменивший в дебюте встречи травмированного Тиагу Силву.

    Международный кубок чемпионов

    Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Иконе, 2. 0:2 – Менье, 35. 0:3 – Менье, 40. 1:3 – Марсело, 45 (с пен.)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2016 06:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      Бонс 28 июля 2016, 12:33

      "ПСЖ" смотрелся сильнее "Реала". Не хватало конечно Роналду, Бензема, Бэйла.
      Хотя будь это матч другого "характера" думаю "сливочные" одержали бы победу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 28 июля 2016, 08:48

      составы бы хоть вывесели

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11