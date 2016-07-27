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    ФНЛ. «Динамо» одержало победу над «Балтикой»

    В рамках четвертого тура первенства ФНЛ «Динамо» перед своими болельщиками смогло добиться положительного результата в поединке с «Балтикой». Три очка бело-голубым принес дубль Кирилла Панченко. Отметим, что свой второй и победный гол нападающий забил за восемь минут до окончания основного времени матча. В составе калининградцев забитым мячом отметился Валерий Почивалин.

    Первенство России. ФНЛ. 4-й тур

    Динамо (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Панченко, 38; 1:1 – Почивалин, 45+2; 2:1 – Панченко, 82.

    Нереализованный пенальти: Бечирай, 41.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2016 21:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 27 июля 2016, 23:12

      ой Вы все сопли пускаете,а "Балтика" -слабенькая сейчас )

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 июля 2016, 22:17

      ой да Панченко, ай да бомбардир! С такими темпами, ЦСКА Ионова обратно вернет )))

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 27 июля 2016, 22:07

      У динамо появляеться новый лидер и у фанатов новый любимчик. Всех динамовцев с победой и надеюсь с наибыстрейшим возвращением

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 июля 2016, 21:52

      Очень рад и за Панченко, и за Калитвинцева, и за "Динамо"! В способностях Кирилла никогда не сомневался и писал, что просто глупо менять его на Ионова... Ну а у "Динамо", похоже, появился тренер...
      Удачи вам, ребята! И возвращения в РФПЛ!

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG 27 июля 2016, 21:29

      Панченко либо в "Барселону" собрался.

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > 18JG 28 июля 2016, 00:05

      в Реал

      0
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