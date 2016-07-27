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    Карпин: «Это плохой результат для «Ростова»

    Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал результат первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом» (2:2).

    «Это плохой результат для «Ростова», пропускать два гола дома не очень приятно. Неожиданно, что «Ростов» вообще пропустил дважды. Голы получились быстрыми, в каждом из таймов «Андерлехт» забивал сразу.

    Отмечу, что у обеих команд хорошо поставлены стандарты. А моментов с игры почти не было.

    Это была первая официальная игра сезона, физические кондиции не идеальны, нервозность сказалась, а во втором тайме не хватило сил и концентрации. Думаю, что Бердыев будет недоволен именно вторым таймом.

    В первом тайме никто не мог бы сказать, что «Ростов» впервые участвует в Лиге чемпионов», – заявил Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.07.2016 00:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 июля 2016, 18:41

      Соглашусь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 27 июля 2016, 00:35

      Тяжело будет пройти дальше!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > VeniaminS 27 июля 2016, 10:25

      Тяжело, но можно.

      3
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