В «Зените» опровергли слухи о намерении расстаться с Кришито

В пресс-службе «Зенита» заявили, что клуб не выставлял защитника Доменико Кришито на трансфер. Сегодня итальянские источники распространили информацию, что 29-летний игрок будет продан петербургским клубом в нынешнее трансферное окно.

«Кришито является игроком «Зенита», он готовится к матчам команды. Информация, распространенная итальянскими СМИ, не соответствует действительности», – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в число претендентов на Кришито входят «Брюгге», «Андерлехт», ПСВ, «Уотфорд» и «Бешикташ».