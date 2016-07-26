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    «Спартак» вновь будет играть в черной форме

    В интернете появились изображения домашней и гостевой формы «Спартака», которая будет использоваться красно-белыми в новом сезоне. Ожидается, что дебютировать в новом комплекте «Спартак» сможет уже 28 июля в матче 3 раунда отборочного этапа Лиги Европы с АЕКом.

    Домашняя форма «Спартака» в сезоне 2016/17

    Домашний комплект формы «Спартака» выполнен в традиционном красном цвете с белой горизонтальной полосой на груди. Главным нововведением этого года стал необычный цвет дополнительных элементов, в том числе логотипа компании Nike, который теперь является черным.

    Гостевая форма «Спартака» в сезоне 2016/17

    Гостевой комплект формы возвращается к основному черному цвету, который уже использовался командой в сезоне 2013/14. В остальном форма полностью повторяет шаблон домашнего комплекта.

    Источник: Footyheadlines.com

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    26.07.2016 10:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100624

      zigbert 26 июля 2016, 16:45

      А где традиции?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 26 июля 2016, 16:37

      Помниться Спартак играл на Петровском ..помним понесли от Зенита 4-2. От Арсенала чуть меньше 1-3 !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 26 июля 2016, 13:37

      Ничего нового)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 26 июля 2016, 13:21

      Формы класс!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 26 июля 2016, 12:47

      В наших цветах- чёрного нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 июля 2016, 12:26

      А блеать, одно изменение есть - буква О не как капелька нефти, больше нихера, в топку

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6301

      порт 26 июля 2016, 12:16

      А на девятый и сороковой день оденут красно белую.

      -2
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      Рейтинг: +11232

      alp 26 июля 2016, 11:49

      помню, когда спартак и цска поочереди играли с Зенитом в черной форме, и оба раза крупно нам слили...

      3
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      Рейтинг: +197

      proekt 26 июля 2016, 11:17

      Черная самая четкая

      0
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