Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Воронин: «Просто хочется тренировать»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин планирует стать тренером. По словам украинца, он уже записался на тренерские курсы.

    «Я пошел на тренерские курсы в Киеве, и если все будет нормально, в октябре должен получить лицензию. С «Барселоны» хотелось бы начать. Шучу. Просто хочется тренировать. Просто хочу быть в футболе. Очень соскучился, устал без футбола, хочется вернуться обратно в эту атмосферу.

    Я не был удивлен назначением Шевченко тренером сборной Украины. Во-первых, об этом давно говорили, во-вторых, я, честно говоря, не знаю, если брать наших украинских специалистов, кого можно сейчас поставить в сборную.

    Все-таки за плечами у Шевы огромный опыт с одними из лучших тренеров планеты. Он многого достиг, надеюсь, он привнесет что-то в сборную», – сказал Воронин в интервью «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2016 07:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 25 июля 2016, 10:56

      отличный игрок и тренер будет не хуже

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > яцык 25 июля 2016, 12:28

      Согласна, как игрок он хорош, особенно помню его игры за "Динамо"

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11