Куадрадо близок к переходу в «Милан»

Хавбек лондонского «Челси» Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в итальянском «Милане». Как сообщает источник, футболист не прочь вновь сотрудничать с Винченцо Монтеллой, под руководством которого он работал в «Фиорентине».

Именно Куадрадо должен стать первой трансферной целью для китайских инвесторов, которые намерены приобрести контрольный пакет акций «Милана». Общая сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.