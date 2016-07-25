Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куадрадо близок к переходу в «Милан»

    Хавбек лондонского «Челси» Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в итальянском «Милане». Как сообщает источник, футболист не прочь вновь сотрудничать с Винченцо Монтеллой, под руководством которого он работал в «Фиорентине».

    Именно Куадрадо должен стать первой трансферной целью для китайских инвесторов, которые намерены приобрести контрольный пакет акций «Милана». Общая сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2016 06:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Vet@l 25 июля 2016, 14:46

      Хороший фланговый полузащитник,быстрый,динамичный,в прошлый раз не дали ему достаточно времени на адаптацию,не ужели и сейчас избавятся не дав шанса проявить себя,игрок то толковый,аренда в Ювентусе это подтвердила.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11