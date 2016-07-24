Девич: «Я хочу сыграть на чемпионате мира в России»

Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о своем желании выступать в составе сборной Украины.

«Мне было очень тяжело смотреть Евро-2016 и не играть вместе с ребятами. Я знал, что по всем параметрам должен быть во Франции. Но мне никто ничего не объяснял. Другое дело, что и во времена выступлений за «Металлист» я не был любимчиком Фоменко. Я делал все, чтобы играть, но он просто меня не видел. Бывает, что тренерам не нравится футболист.32 года – лучший возраст для футбола. Хочу отобраться на чемпионат мира и сыграть в России. Сделаю все, что возможно, со своей стороны. Чувствую себя хорошо и уверенно», – заявил Девич.