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    Девич: «Я хочу сыграть на чемпионате мира в России»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о своем желании выступать в составе сборной Украины.

    «Мне было очень тяжело смотреть Евро-2016 и не играть вместе с ребятами. Я знал, что по всем параметрам должен быть во Франции. Но мне никто ничего не объяснял. Другое дело, что и во времена выступлений за «Металлист» я не был любимчиком Фоменко. Я делал все, чтобы играть, но он просто меня не видел. Бывает, что тренерам не нравится футболист.32 года – лучший возраст для футбола. Хочу отобраться на чемпионат мира и сыграть в России. Сделаю все, что возможно, со своей стороны. Чувствую себя хорошо и уверенно», – заявил Девич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2016 22:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 июля 2016, 00:05

      он типа не понимает почему не берут или прикидывается...

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