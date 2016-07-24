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    После завершения футбольной карьеры Тотти намерен стать тренером

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о своих планах на будущее.

    «Раньше я всегда утверждал, что хочу стать исключительно спортивным директором или занимать схожую должность. Но в последнее время я все чаще прихожу к мысли и понимаю, что не хочу отказываться от мяча в ногах. Поэтому я не исключаю вариант, что могу стать тренером. Если это получилось у многих моих бывших одноклубников, то почему может не получиться у меня?» – сказал Тотти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2016 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 июля 2016, 15:14

      У Франческо взрывной характер, он будет бить футболистов, вот бы в нашу сборную такого тренера.)

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