После завершения футбольной карьеры Тотти намерен стать тренером

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о своих планах на будущее.

«Раньше я всегда утверждал, что хочу стать исключительно спортивным директором или занимать схожую должность. Но в последнее время я все чаще прихожу к мысли и понимаю, что не хочу отказываться от мяча в ногах. Поэтому я не исключаю вариант, что могу стать тренером. Если это получилось у многих моих бывших одноклубников, то почему может не получиться у меня?» – сказал Тотти.