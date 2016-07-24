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    Нигматуллин считает, что Игнашевича в сборной России должен заменить Нойштедтер

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слова защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который намекнул на возможное завершение карьеры в национальной команде.

    – Решение Игнашевича вызывает уважение. Он много дал сборной России, настало время дать дорогу молодым. Сейчас будет идти подготовка к домашнему чемпионату мира, а за два года Сергей моложе не станет. За это время надо наигрывать новых игроков. Кто это будет? Не знаю, позиция центрального защитника – самая проблемная в России.

    – Кутепов, Новосельцев, Нойштедтер. Кто-то из них?

    – Первые двое пока себя не зарекомендовали. Стабильности в их игре еще нет, и полноценно заменить Игнашевича они не смогут. Роман на чемпионате Европы выступил не слишком удачно, но позиция опорного полузащитника, как мне кажется, не его. А вот на месте Игнашевича он сыграть вполне может.

    – Ставка – на братьев Березуцких?

    – Сыграть в центре они могут без проблем. Но в 2018 году моложе и быстрее они тоже не станут. Защитную линию нужно омолаживать, искать более скоростных футболистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2016 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 24 июля 2016, 21:28

      Все правильно сказал!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июля 2016, 14:17

      Ещё в 2008 -м надо было начинать готовить замену.

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