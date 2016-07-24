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    Шатов: «Побеждать всегда приятно, какой никакой – а Суперкубок»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов проанализировал игру команды в победном матче против ЦСКА (1:0) за Суперкубок России. Хавбек отметил, что данный поединок рассматривался в большей степени как часть подготовки к сезоне, тем не менее, победа в нем доставила положительные впечатления.

    «Побеждать всегда приятно, тем более – это борьба за титул. Какой никакой – а Суперкубок. Медаль всегда приятно дома положить. Но все-таки в большей степени эта игра была частью подготовки к сезону. Видно, что обе команды в него только вкатываются и еще не на сто процентов готовы. Видна была мысль, движение. Где-то не хватило нам сил, уверенности, сыгранности, чувства ритма, чтобы забить второй мяч, чтобы снять все вопросы о победителе раньше.

    На сколько процентов команда восприняла задумки Луческу? Пока не просто это сказать. Но мне кажется, наша игра поменялась, не знаю, правда, как это смотрится с трибуны. Но мы доверяем тренеру, стараемся слушать его требования и выполнять их на поле. А как у нас это получается – наверное судить вам, болельщикам, зрителям. Мы же стараемся получать удовольствие от работы», – сказал Шатов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2016 02:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 24 июля 2016, 06:10

      лч возьмешь , будешь говорить какой никакой

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